Житель Новомосковска: Я вложил в «Социальную инициативу» 2,3 млн рублей, почему мне не дают компенсацию?

Дмитрий Глазунов– один из обманутых дольщиков:

– В рамках уголовного дела я был признан потерпевшим, но инвестор отказывает мне в выплате. Якобы на том основании, что я покупал нежилое помещение. Да, оно было нежилым, но я же не бесплатно его получил. Помещение в 230 кв.м я купил за 2,3 млн рублей в строящемся доме на ул. Садовского, хотел разместить там благотворительный фонд. Почему, если я также являюсь вкладчиком «Социальной инициативы», мне не положена компенсация?

Дмитрий рассказал, что с отказом в получении компенсации столкнулись еще несколько десятков человек.

– Это только на первый взгляд кажется, что получить компенсацию просто. На самом деле деле тем, у кого была куплена там квартира, придется еще пособирать документы. Это было в 2004 – 2006 годах, прошло уже больше 15 лет. Например, бабушка тогда вложила деньги, а на данный момент она уже умерла, и у наследников ее, пришедших за компенсацией, начинают требовать завещание на эту недостроенную квартиру... Самое интересное, что инвестор без аукциона получит два земельных участка: 25 037 кв. м (кадастровая стоимость почти 145,3 млн рублей) и 10 846 кв. м. (кадастровая стоимость 17,5 млн рублей). За это он должен лишь компенсировать ущерб обманутым вкладчикам. Но выходит, что компенсацию получат не все.

Действительно, региональный закон от 15.07.2016 г. № 61-ЗТО допускает выдачу без торгов земельных участков, поскольку инвестор берет на себя обязательства «по предоставлению меры поддержки гражданам-вкладчикам, имеющим право по договорам инвестиционного вклада получить свой вклад в виде жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено либо не осуществлено, и признанным в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, потерпевшими по уголовным делам, связанным с неисполнением стороной по договору своих обязательств в виде передачи жилого помещения, посредством выплаты инвестором единовременной денежной выплаты пострадавшим вкладчикам».

20 марта в администрации Новомосковска состоялось заседание рабочей группы по решению вопроса обманутых вкладчиков «Социальной инициативы». На него был приглашен генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания» Алексей Дьячков и его заместитель Андрей Дудин – представители компании-инвестора, который будет выплачивать компенсации пострадавшим гражданам.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин отметил, что вопрос выплат вкладчикам «Социальной инициативы» в городе не решался около 15 лет. С 2016 года по поручению Губернатора Алексея Дюмина проведена большая индивидуальная работа по его решению. В конце декабря 2019 года был принят региональный закон, позволяющий инвестору компенсировать денежные вложения вкладчиков взамен на аренду земельного участка без аукциона. Это единственный выход из сложившейся ситуации, так как получение выплат по решению суда маловероятно. Найден инвестор, который уже принимает заявления на выплату вкладов от обманутых вкладчиков «Социальной инициативы». В реестре таких - 173 человека. В настоящее время к нему обратились порядка 100 человек, 95 из них представили комплект документов, полностью соответствующий всем требованиям.

– С теми, кто претендовал на нежилую недвижимость (на первом этаже дома, строившегося «Социальной инициативой», планировались магазины и офисы), мы ведем разъяснительную работу, подключился правовой комитет. Пока что закон определенно трактует, кто может рассчитывать на компенсацию, - цитирует Алексея Дьячкова «Новомосковск сегодня». - Но эту проблему мы будем дополнительно рассматривать. Также есть вопросы по наследникам.

Сроки получения выплат

Что касается сроков, в которые обманутым дольщикам следует обращаться за компенсацией, то законом предусмотрен год после предоставления земельного участка в аренду инвестору.

Предполагается, что земельный участок будет выделен в конце нынешнего лета, и значит, до конца лета 2021 года люди могут подавать свои документы.

– Подать заявление вкладчики должны в течение двух месяцев, но, если не получится в эти сроки, то они принимаются в течение года. Если у вкладчика возникают какие-либо вопросы с получением отдельных документов, то они могут обратиться за помощью как в администрацию Новомосковска, так и к инвестору, – отметил Алексей Бирюлин.

Информация, о том, что документы принимают до конца марта 2020 года, не соответствует действительности, и у вкладчиков достаточно времени для того, чтобы сделать это.

Пострадавшие вкладчики могут обратиться в компанию инвестора по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 6 (цокольный этаж), ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00. При себе необходимо иметь:

паспорт;

договоры, заключенные с коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», со всеми изменениями и дополнениями;

документы, подтверждающие внесение вклада (денежных средств) в КТ «Социальная инициатива и компания»;

постановление о признании потерпевшим по уголовному делу;

иные документы, касающиеся вклада в КТ «Социальная инициатива и компания», если таковые имеются.

Кроме того, подробную информацию можно получить по телефону компании инвестора: 8(4872) 31-14-55.

размер компенсаций

Размер компенсаций определен региональным законом: это выплата суммы полного вклада дольщика с учетом индексации, инфляции, по текущему году.

Механизм получения выплаты пояснил Алексей Дьячков:

– Сейчас мы собираем документы и подписываем соглашение с каждым вкладчиком. Для этого есть определенная процедура с администрацией города, области, предлагаем вкладчикам открыть счета в банке и в установленные сроки перечисляем деньги на эти счета. Для вкладчиков поясню, что это процесс не быстрый: не будет такого, что сегодня приехали к нам и сегодня получили. Есть определенный этап, процедуры. Но, в принципе, рассчитываем, что выплаты, возможно, в этом году начнутся».



К слову, те 95 человек, которые уже подготовили все документы, претендуют на выплату общей суммы порядка 50 млн рублей.

Алексей Дьячков рассказал также, что планирует построить жилой квартал с развитыми инфраструктурами, детскими площадками и т.д. В отношении недостроенного дома сейчас ведутся проектные работы: его обследуют на предмет возможности или невозможности завершения начатого строительства, проверяется несущая способность. Возможно, будет произведен частичный или полный снос, либо выполнено усиление конструкций, и после этого вновь пойдет строительство.