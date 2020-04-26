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Обнять маму, пойти на работу и гулять до посинения: о чем мечтают туляки, когда закончится эпидемия
Фото: nedugamnet.ru

Обнять маму, пойти на работу и гулять до посинения: о чем мечтают туляки, когда закончится эпидемия

Мы решили выяснить, чего не хватает нашим читателями во время режима повышенной готовности.

Своими «послекарантинными» мечтами туляки делились в нашей портальной «Курилке» и в группе Myslo «ВКонтакте».

Как выяснилось, почти всем не хватает простых вещей, которые до наступления коронавирусной пандемии воспринимались как обыденность – встреч с друзьями, прогулок по парку, шопинга в торговых центрах.

Кто-то мечтает поскорее обнять родителей, находящихся на самоизоляции и ограничивших контакты с внешним миром, кто-то успел соскучиться по своему рабочему месту.

Многие готовы отойти от принципов трезвенности и в честь окончания пандемии пропустить бокальчик пива или вина в ресторане с друзьями, а кому-то просто хочется «гулять по парку до посинения».

Нам, редакции Myslo, тоже очень не хватает живого человеческого общения – чая с печеньками в компании коллег, «мозговых штурмов» и прочих будничных редакционных повседневностей. Друзья, не бойтесь мечтать, и тогда всё обязательно сбудется! Берегите себя и верьте в лучшее!

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