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Антипаника от туляков: свадебные песни лягушек, игры на PS и много пёсиков

Антипаника от туляков: свадебные песни лягушек, игры на PS и много пёсиков

Заряжаемся позитивом от наших читателей!

Мы собрали хорошие новости, которыми с Myslo делились читатели. Никакой паники: только поющие лягушки и собаки, игры на приставке и многое другое.
 

Туляк Сергей Медведев заснял интересное видео — свадебные песни лягушек на реке Воронке в Ясной Поляне. Призывает всех смотреть ролик на большой громкости.))

 
DenisPryanikoff купил себе игру на PlayStation:
 

– Когда нас перевели на удаленный режим работы, купил себе на PlayStation игрульку, вообще вылезти из неё не могу. А так большую часть времени проводим с супругой и сыном. У мелкого вылезли уже 4 зуба, растёт, викинг.

А наш пользователь Owleg призывает всех быть серьезнее.
 
– Вот вы шутки шутите, а к карантинам всяким надо как-то более серьезно относиться. Не зря же его ввели. Мало ли что. Так что сидите дома и отдыхайте.)
 

Dimch Свободу Тузе! нашел плюсы в карантине — общественный транспорт полупустой даже в часы пик, а на дорогах нет пробок.

Rom@hka шутит на актуальную тему:
 
– Для тех, кто нешуточно закупился и теперь не знает, как и где всё это хранить:
 
 
zmeika отправилась в двухнедельный отпуск. Но нет — не на карантин. Говорит, так совпало.
 
– Но зато теперь я могу всем заливать, что собиралась в Рио на карнавал, и не срослось из-за коронавируса.
 
 

А еще ловите позитив от корреспондентов Myslo. У Оксаны Грудининой пес  Элвис разучил новую песню и с удовольствием ее исполнил:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой поющий ??? #тула #малышЭлвис #домалучше

Публикация от Oksana Grudinina (@mrs_grudinina)

 
Елена Рябикова приютила собаку и назвала ее Вестой:
 
– Её нашли в середине февраля в районе Серебровки, давали везде объявления о поиске прежних хозяев… Потом нашлась для неё куратор, которая оплачивала передержку и лечение в стационаре. А из стационара собакен приехал ко мне на долечивание и, как оказалось, насовсем.) Назвала ее Вестой. С котом Аркадием, похоже, они подписали виртуальный пакт о взаимном ненападении.)
 
К слову, если благодаря публикации наконец найдутся настоящие хозяева Весты, вы знаете, куда позвонить.

А что это у Весты в лапах... постойте... О не-е-ет!
Ну а мы практически всей редакцией продолжаем подкармливать пятерых очаровательных котов, которые поселились напротив нашего офиса в трубах теплосетей. Смотрите, какие выросли милые котейки (всех сразу поймать для фото очень проблематично):
 
 
 

Друзья, делитесь в комментариях добрыми историями! Самые интересные мы обязательно опубликуем.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 0
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