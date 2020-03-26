Антипаника от туляков: свадебные песни лягушек, игры на PS и много пёсиков
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Туляк Сергей Медведев заснял интересное видео — свадебные песни лягушек на реке Воронке в Ясной Поляне. Призывает всех смотреть ролик на большой громкости.))
– Когда нас перевели на удаленный режим работы, купил себе на PlayStation игрульку, вообще вылезти из неё не могу. А так большую часть времени проводим с супругой и сыном. У мелкого вылезли уже 4 зуба, растёт, викинг.
Dimch Свободу Тузе! нашел плюсы в карантине — общественный транспорт полупустой даже в часы пик, а на дорогах нет пробок.
А еще ловите позитив от корреспондентов Myslo. У Оксаны Грудининой пес Элвис разучил новую песню и с удовольствием ее исполнил:
А что это у Весты в лапах... постойте... О не-е-ет!
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