Антипаника от туляков: свадебные песни лягушек, игры на PS и много пёсиков

Мы собрали хорошие новости, которыми с Myslo делились читатели. Никакой паники: только поющие лягушки и собаки, игры на приставке и многое другое.

Туляк Сергей Медведев заснял интересное видео — свадебные песни лягушек на реке Воронке в Ясной Поляне. Призывает всех смотреть ролик на большой громкости.)) DenisPryanikoff купил себе игру на PlayStation:

– Вот вы шутки шутите, а к карантинам всяким надо как-то более серьезно относиться. Не зря же его ввели. Мало ли что. Так что сидите дома и отдыхайте.)

Dimch Свободу Тузе! нашел плюсы в карантине — общественный транспорт полупустой даже в часы пик, а на дорогах нет пробок.

Rom@hka шутит на актуальную тему: – Для тех, кто нешуточно закупился и теперь не знает, как и где всё это хранить: zmeika отправилась в двухнедельный отпуск. Но нет — не на карантин. Говорит, так совпало.

– Но зато теперь я могу всем заливать, что собиралась в Рио на карнавал, и не срослось из-за коронавируса.

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