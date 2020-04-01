Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы

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Герой прошлых публикаций Myslo Кирилл Климов поделился новостью с подписчиками: он принялся за новую зверюшку в стиле стим-панк — носорожку. Но пока сделал только голову, которая, к слову, весит около 80 килограммов!

– Изначально планировалась голова носорога, трофей на стену. В процессе вид получался агрессивный. Решил, что будет доисторический носорог, его предок. Добавил рожек, получился трицератоносорожек или то, что получилось.))) Если с заказчиком не договоримся, поставлю носорожку на ноги, — рассказал Кирилл.

Ну и на злобу дня: Кирилл смастерил что-то очень похожее на вирус:

Ловите еще порцию позитива от тульского фотографа Алексея Горохова. Он был за городом, снимал настоящий март на природе, а также первоцветы. Весна никуда не денется, настанет!

Алексей встретил в Центральном парке ушастую сову (на заметку читателям: съемки состоялись не после закрытия парка, а накануне), а в Карамышево — лебедей и уток-свиязей.

Еще лайфхак от тулячки Ольги Яковлевны — как в домашних условиях сделать маску на скорую руку. В данном случае из рулонных салфеток, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Инструкция:

Складываем салфетку гармошкой. По бокам надеваем резинки. Скрепляем их степлером. Разворачиваем получившуюся маску и надеваем.

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