Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы
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Герой прошлых публикаций Myslo Кирилл Климов поделился новостью с подписчиками: он принялся за новую зверюшку в стиле стим-панк — носорожку. Но пока сделал только голову, которая, к слову, весит около 80 килограммов!
– Изначально планировалась голова носорога, трофей на стену. В процессе вид получался агрессивный. Решил, что будет доисторический носорог, его предок. Добавил рожек, получился трицератоносорожек или то, что получилось.))) Если с заказчиком не договоримся, поставлю носорожку на ноги, — рассказал Кирилл.
Вот такая вот невеста родилась))) Если откажется висеть на стене, поставлю её на ноги, будет отличная пара Пожирателю Змея. #иллюзиясвалки #динозаврвтуле #динозавр #трофейнастену #троыей #голова #изжелеза #тула #искра #тула71 #rhinoceros #dinosaur #dino #невеста #носорог #rhino #nashorn
Ну и на злобу дня: Кирилл смастерил что-то очень похожее на вирус:
Ловите еще порцию позитива от тульского фотографа Алексея Горохова. Он был за городом, снимал настоящий март на природе, а также первоцветы. Весна никуда не денется, настанет!
Алексей встретил в Центральном парке ушастую сову (на заметку читателям: съемки состоялись не после закрытия парка, а накануне), а в Карамышево — лебедей и уток-свиязей.
Еще лайфхак от тулячки Ольги Яковлевны — как в домашних условиях сделать маску на скорую руку. В данном случае из рулонных салфеток, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Инструкция:
- Складываем салфетку гармошкой.
- По бокам надеваем резинки.
- Скрепляем их степлером.
- Разворачиваем получившуюся маску и надеваем.
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