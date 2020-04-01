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Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы

Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы

Хотели добрых новостей? Ловите!

Продолжаем делиться позитивными новостями друг с другом. Публикуем истории, которые наши читатели прислали в редакцию Myslo в рамках новой рубрики «Антипаника». Присоединяйтесь, друзья, и вы!

 

Герой прошлых публикаций Myslo Кирилл Климов поделился новостью с подписчиками: он принялся за новую зверюшку в стиле стим-панк — носорожку. Но пока сделал только голову, которая, к слову, весит около 80 килограммов!

– Изначально планировалась голова носорога, трофей на стену. В процессе вид получался агрессивный. Решил, что будет доисторический носорог, его предок. Добавил рожек, получился трицератоносорожек или то, что получилось.))) Если с заказчиком не договоримся, поставлю носорожку на ноги, — рассказал Кирилл.

 

Ну и на злобу дня: Кирилл смастерил что-то очень похожее на вирус:

 

 

Ловите еще порцию позитива от тульского фотографа Алексея Горохова. Он был за городом, снимал настоящий март на природе, а также первоцветы. Весна никуда не денется, настанет! 

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Антипаника от туляков, Фото: 1
Антипаника от туляков, Фото: 2
Антипаника от туляков, Фото: 3
Антипаника от туляков, Фото: 4
Антипаника от туляков, Фото: 5
Антипаника от туляков, Фото: 6
Антипаника от туляков, Фото: 7
Антипаника от туляков, Фото: 8
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Алексей встретил в Центральном парке ушастую сову (на заметку читателям: съемки состоялись не после закрытия парка, а накануне), а в Карамышево — лебедей и уток-свиязей.

Галерея
Антипаника от туляков, Фото: 1
Антипаника от туляков, Фото: 2
Антипаника от туляков, Фото: 3
Антипаника от туляков, Фото: 4
Антипаника от туляков, Фото: 5
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Еще лайфхак от тулячки Ольги Яковлевны — как в домашних условиях сделать маску на скорую руку. В данном случае из рулонных салфеток, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Инструкция:

  1. Складываем салфетку гармошкой.
  2. По бокам надеваем резинки.
  3. Скрепляем их степлером. 
  4. Разворачиваем получившуюся маску и надеваем.

 

Друзья, присылайте нам свои истории на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp или Телеграм по номеру тел. 8 (905)-115−06−43 (на звонки отвечать не будем, а сообщения с удовольствием прочитаем).

Из них и будем делать новости!

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Автор: Кристина Вернигорина
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