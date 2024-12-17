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Тест на общие знания. Если ответите на 10 из 10 – вы настоящий эрудит!

Тест на общие знания. Если ответите на 10 из 10 – вы настоящий эрудит!

Попробуйте! Всё просто.

Немного математики, немного истории и чуть-чуть географии... 

 

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