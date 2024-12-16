Бассейн в Петровском и ледовая арена в Мясново: Илья Беспалов озвучил «спортивные планы» на 2025 год

ФОК с бассейном в Скуратово открылся в 2024 году. Фото пресс-службы правительства Тульской области

В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Тулы подвел итоги 2024 года и поделился замыслами на следующий.

В 2024 году в Туле строили и открывали крупные спортобъекты. И, по словам Ильи Беспалова, эта работа будет продолжена.

По нацпроекту «Демография» в этом году введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж на ул. МОПРа, рядом находится полноразмерное футбольное поле с подогревом.

За счёт средств инвестора Фонда социальных инициатив Газпрома завершено строительство спортивного многофункционального комплекса на 2500 мест на ул. Санаторной, 3.

— Также на прошлой неделе был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в пос. Скуратово. Объект построен по нацпроекту «Демография», — напомнил Илья Беспалов.

Теперь в Туле функционируют 11 бассейнов.

На 2024–2025 гг. в рамках софинансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» ведется капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса спортшколы «Олимп» в пос. Плеханово. Запланированы работы в спортшколе «Восток» — капремонт здания на ул. Маргелова.

По программе ремонта полноразмерных стадионов на 2025 год запланирован ремонт полотна футбольного поля стадиона спортшколы «Арсенал» на ул. Генерала Горшкова.

— По поручению губернатора Тульской области строительство спортивных сооружений в городе будет продолжено. Так, в настоящий момент проработан вопрос о строительстве модульного плавательного бассейна в Петровском в рамках соглашения федерации и Тульской области, — рассказал Илья Беспалов. — В рамках соглашения между «Полипласт» и Тульской областью рассмотрен вопрос о строительстве ледовой арены в ЖК «Притяжение» на Одоевском шоссе. Также администрация ведет работу по привлечению инвесторов для строительства спортивного комплекса по ул. Чмутова, 158.