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Тулячка пожаловалась Дмитрию Миляеву на неисправный лифт и перебои со светом в доме
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулячка пожаловалась Дмитрию Миляеву на неисправный лифт и перебои со светом в доме

Лифт пообещали отремонтировать до середины марта 2025 года.

В начале декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. За помощью к главе региона обратилась жительница многоквартирного дома в городе Липки. Вопрос касался восстановления работы лифта. 

Оказалось, что на его ремонт предварительно нужно потратить около 200 тысяч рублей. Отремонтировать его решили по программе «Наш район». Глава региона поручил запустить в работу лифт до 15 марта 2025 года, хотя изначально специалисты указывали, что сделают его только к 1 июня. 

«Также был поднят вопрос о стабильности электроснабжения в доме. Губернатор поручил Наталье Аникиной совместно с администрацией города проработать эту проблему», — отметили в пресс-службе регионального правительства. 

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Автор:
сегодня, в 14:16 0
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