Тулячка пожаловалась Дмитрию Миляеву на неисправный лифт и перебои со светом в доме

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В начале декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. За помощью к главе региона обратилась жительница многоквартирного дома в городе Липки. Вопрос касался восстановления работы лифта.

Оказалось, что на его ремонт предварительно нужно потратить около 200 тысяч рублей. Отремонтировать его решили по программе «Наш район». Глава региона поручил запустить в работу лифт до 15 марта 2025 года, хотя изначально специалисты указывали, что сделают его только к 1 июня.

«Также был поднят вопрос о стабильности электроснабжения в доме. Губернатор поручил Наталье Аникиной совместно с администрацией города проработать эту проблему», — отметили в пресс-службе регионального правительства.