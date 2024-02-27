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Угадай, в честь кого названы тульские улицы

Угадай, в честь кого названы тульские улицы

Вот бы на аншлагах это писали!

Ликбеза — это чья-то фамилия? А Сакко и Ванцетти — это один человек или два? А МОПР — это что? И как же всё-таки звали Смирнова — Макс или Фёдор? Прогуляемся по улочкам нашего славного города с прицелом на их названия!

 

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