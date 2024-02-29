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В Туле предложили создать «Дом народов»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле предложили создать «Дом народов»

Он будет связующим звеном между национальными объединениями и органами исполнительной власти Тульской области.

28 февраля состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям. Заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Илья Родичев сообщил, что всего в регионе проживают представители более 120 национальностей. Поэтому вопросы национальной политики относятся к числу наиболее важных и приоритетных.

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Председатель Совета регионального отделения Ассамблеи народов России Тофик Кагрман оглы рассказал, что организация ежегодно принимает участие в экспертных сессиях, круглых столах, конференциях, фестивалях национальных культур и других мероприятиях регионального и федерального уровня.

Тофик Кагрман оглы попросил оказать содействие в создании «Дома народов», который будет связующим звеном между национальными объединениями и органами исполнительной власти Тульской области.

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Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова доложила о проведенной работе в сфере миграционной политики и трудовых патентах.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала о ситуации с детьми-инофонами (живущими в неродной языковой среде) в школах и детских садах региона и их социализации.

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Начальник Центра по противодействию экстремизма УМВД по Тульской области Александр Ким доложил о мерах профилактики идеологии терроризма и экстремизма в сфере межнациональных отношений.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов рассказал о предстоящих выборах Президента России.

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