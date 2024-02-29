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Тульская область вошла в топ-5 регионов Центральной России по санаторному отдыху в 2023 году
Изображение от pvproductions на Freepik.

Тульская область вошла в топ-5 регионов Центральной России по санаторному отдыху в 2023 году

Наш регион оказался на 5-м месте по числу ночевок в санаториях.

По данным портала Санатории-России.рф, в санаториях Тульской области отдыхающие провели более 510 тысяч ночей в 2023 году, на 6,7% больше, чем в 2022-м. 

Наш регион оказался на 5-м месте в Центральной России по числу ночевок в санаториях. В первую пятерку также вошли Московская область (3 млн 517 тысяч), Воронежская область (770 тысяч), Ярославская область (683 тысячи) и Ивановская область (627 тысяч).

Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей санаториев. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место.

Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

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