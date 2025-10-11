  1. Моя Слобода
В Туле стартовали чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо МФТ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовали чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо МФТ

На соревнования съехались более 600 спортсменов.

11 октября в МСЦ «Тула-Арена» стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо МФТ. Гостей и участников соревнований приветствовал заместитель министра спорта Андрей Благодаров:

— Для нас большая честь в третий раз принимать чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо МФТ. Сегодня мы не только чествуем лучших спортсменов, но и отмечаем важную роль спорта в воспитании сильных, целеустремленных и патриотичных личностей. Мы уверены, что эти соревнования станут ярким событием в спортивной жизни региона, подарят незабываемые эмоции и вдохновят на новые победы!

В рамках торжественной церемонии открытия состоялось награждение грамотами за вклад в развитие тхэквондо в Тульской области.

qmu9oo65zhev14hj15qv806leavp4hvx.jpg

Место на пьедестале оспорят более 600 спортсменов из Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Тульской областей, а также представители Москвы и ЛНР.

Тхэквондисты, показавшие лучший результат, представят свои регионы на чемпионате и первенстве страны.

Соревнования завершатся 12 октября.

вчера, в 21:09 +1
Холод сапу не помеха: в Туле прошел SUP-фестиваль и соревнования «Кубок кремлёвского канала»
Холод сапу не помеха: в Туле прошел SUP-фестиваль и соревнования «Кубок кремлёвского канала»
