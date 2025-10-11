  1. Моя Слобода
Холод сапу не помеха: в Туле прошел SUP-фестиваль и соревнования «Кубок кремлёвского канала»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Холод сапу не помеха: в Туле прошел SUP-фестиваль и соревнования «Кубок кремлёвского канала»

За победу боролись 8 команд из разных городов России.

Промозглым осенним утром 11 октября более 60 саперов из  собрались в центре Тулы, чтобы доказать, что спорт способен согреть в любую погоду. Не спешите переживать за спортсменов — все ребята в специальных гидрокостюмах, в которых им даже жарко.

_DZY1767.JPG

За звание сильнейших в состязаниях сразились 8 команд из Тулы, Смоленска, Рязани, Москвы, Зеленограда и Пушкино. Сап-фестиваль проходит в Туле уже в третий раз. Раньше в нем участвовали любители, а в этом году профессиональные спортсмены по водным видам спорта.

_ZYB7059.JPG

Организатор состязаний Михаил Трусков сказал по секрету, что даже волновался перед проведением соревнований:

— В этом году случился настоящий аншлаг! На соревнованиях собрались очень сильные спортсмены — чемпионы. Я даже представить не могу какой острой будет борьба! Адреналин в крови зашкаливает! Я стараюсь ни за кого не болеть. Важно оставаться объективным, ведь я — главный судья. Хотя сердце кровью обливается — в гонках участвуют мои друзья.

_ZYB7103.JPG

Паша Веремеенко представитель нашей родной Тульской сборной:

— Плаванием на сапах я увлекаюсь только два года. Я тренер по гребле на байдарках каноэ. Греблей занимаюсь вот уже 20 лет. Нам нравится, что событие проходит в центре города и на нас приходят люди посмотреть. Это дает нам возможность завлекать новых «жертв» в этот прекрасный вид спорта! 

_ZYB7107.JPG

Туляков поддерживал верный друг — шоколадный лабрадор Лати. Ребята говорят, что это собака — лидер тульской команды:

лесли.jpg

Ирина Клок представила команду из города Коломны Московской области:

Ирина Клок

Ирина Клок

— Все внутри меня горит, кипит и дрожит — очень хочу одержать победу! Эти соревнования помогут мне преодолеть мои личные барьеры и страхи. Сап-серфингом я занимаюсь уже второй год и уже успела победить на местных соревнованиях, надеюсь, что в Туле удача тоже будет на стороне моей команды!

Все участники приехали победить несмотря ни на что!

Владимир Коренихин, город Пушкино, Московская область:

Владимир Коренихин

Владимир Коренихин

—Настроение боевое! Холод нам точно не помеха — мы активно двигаемся и нам даже жарко. Атмосфера на фестивале захватывающая — организация выше всяких похвал! Надеюсь, что мы выступим успешно и не поведем родной город.

_ZYB7077.JPGОксана Егорова приехала на соревнования из Смоленска:

— Занимаюсь сап-серфингом уже четвертый год. На этот вид спорта «подсадили» подруги и по совместительству мои тренеры. Теперь не могу жить без сапа! Участвовала уже в двух рогейнах у нас в регионах, и проплыла 22 километра в Белоруссии. Теперь я здесь поборюсь за победу, ведь нет предела совершенству и безумию! Мы приехали побеждать несмотря на километры и расстояния.

_ZYB7099.JPG

Эвелин Куликова из Рязани и участвует в  «Кубке кремлёвского канала» второй год:

— Я встала на сап в апреле прошлого года. Для участия в фестивале активно тренировалась целый год. Спасибо моей команде, которая поддерживала меня. Люблю участвовать в соревнованиях, потому что на них в мою кровь выделяются все существующие гормоны счастья! Все участники соревнований классные, позитивные ребята. 

_ZYB7152.JPG

Шорт-трек, эстафета и гонка на выбывание – главные дисциплины.

Итоги состязаний подвели к концу дня:

1. Победителями сап-фестиваля стала команда из города Пушкино Московской области «Сап-энерджи».
2. Почетное второе место забрали наши земляки — тульская сборная.
3. Третье место забрала команда «Супостаты» из Рязани.

Надеемся, что добрая спортивная традиция продолжится и в следующем году, а фестиваль «Кубок кремлевского канала» соберет еще больше участников со всей страны.

Смотрите яркий фоторепортаж с «Кубка кремлёвского канала».

вчера, в 20:42 +1
