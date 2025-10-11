  1. Моя Слобода
Погода в Туле 12 октября: туман и дождь
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 12 октября: туман и дождь

Воздух прогреется до +11 градусов.

12 октября в Туле будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем — от +6 до +11°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

Фотограф:
12 октября, в 09:00 +2
Место
Тула
Прочее
погодатуман
