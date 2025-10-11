Погода в Туле 12 октября: туман и дождь

12 октября в Туле будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха днем — от +6 до +11°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Воздух прогреется до +11 градусов.
