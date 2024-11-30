Всё наоборот. Арсенал закончил год поражением

Фото ПФК "Арсенал"

Хорошо, что игра в Красноярске с «Енисеем» началась рано утром по Москве. Субботним утром даже ожидаемое поражение видится как-то по другому.

Проснулись, посмотрели, пошли заниматься своими делами. Разве, в свете последних матчей, кто-то ожидал другого результата?

Финал сезона «Арсенал» закончил, нарушая все футбольные законы. Раньше ведь как – выигрывает команда, проигрывает тренер. Справедливость этого правила признавали даже мастодонты советского тренерского цеха. Как говорилось в одном современном популярном фильме, не мы такие, жизнь такая. Нас же теперь упорно пытаются убедить в обратном. Проигрывает команда, выигрывает тренер.

Скакал «Арсенал» впереди турнирной таблицы на лихом коне, и со всех сторон справедливо только и звучало: Сторожук, Сторожук, Сторожук. Тренера приглашают в одну команду, в другую команду. Мы уже писали об этом – если он все такие лестные предложения отверг, значит на что-то надеялся в Туле. На что конкретно нам не озвучили, но причины наверняка же были. Однако если надежды такие имелись, значит кто виноват в проваленной концовке года? Разве футболисты? Хорошо, только ли футболисты?

Нет, конечно, есть и еще одни виновники – болельщики. Не зря же после поражения дома от «Тюмени» Александр Сторожук бросил, что с командой надо быть и в горе, и в радости. Ну хоть не заменил после этого нас всех, как водится, еще в первом тайме, выпустив на трибуны вместо тульских болельщиков каких-нибудь других, более толерантных. Но если эти претензии имеют место быть, значит они должны действовать в обе стороны, правда? И с болельщиками надо быть не только в радости, но и в горести.

Подойти, например, вместе с командой к трибунам после проваленной игры мы помним с кем.

Сказать, может, что, и объяснить, что происходит, не через телеграм-канал Ильёва, который тоже теперь накатывает на плохих тульских болельщиков, а напрямую. Искренне объяснить, не с дежурным набором штампов – имели полное преимущество, травмированные, нет задачи, десятый бюджет турнира. Мы же все вместе и когда плохо, правда? Значит, должно быть взаимное уважение.

Травмированные, дисквалифицированные у всех, не в одной Туле. И везде пытаются каким-то образом латать дыры в составе.

Хотя, конечно, травмы игру «Арсенала» в Красноярске сломали; без иронии и ерничества. Когда одну замену приходится делать на восьмой минуте, другую на одиннадцатой, да еще теряя ключевых игроков, конечно, это резко поменяло ситуацию. Кайнов вообще проводит прекрасный сезон. Несмотря на сложную свою позицию на поле, не пропускал матчи даже из-за перебора желтых карточек. Его роль в нынешнем «Арсенале» очень большая. Ну а Турищев вообще лучший бомбардир команды. Если бы реализовывал хоть треть своих моментов, мог стать и лучшим бомбардиром турнира. Кем его менять, когда Азявин травмирован, Малик, по-видимому, тоже. Во всяком случае, в списке запасных на игру его не было.

То, что команду, которая со старта так лихо бежала, поразила эпидемия травм – тоже, конечно, вопрос почему. Мы помним, как в игре против «Тюмени» игроки «Арсенала» один за других валились на газон, требуя медицинской помощи. Очевидно, что сил на концовку сезона просто не осталось.

При всем при этом даже сейчас в Красноярске «Арсенал» мог закончить осень на хорошей ноте, реализуй хотя бы часть своих моментов. Турищев, например, не попал в дальний угол в схожей ситуации, в которой забивал первый гол игрок «Енисея» Окладников. Правда, Турищев находился все-таки находился ближе к вратарю, и ему труднее было прицельно ударить. У Окладникова же хватило времени и оценить ситуацию, и принять решение, и рассчитать удар.

Перед вторым голом вообще Волков должен был сравнивать счет, но блеснул реакцией Егор Шамов. Были и другие моменты, когда именно прекрасные действия Шамова позволили отстоять ворота хозяев поля. В общем, в другой ситуации вполне можно было сказать, что это спорт, всякое бывает, и просто в данной конкретной игре звезды не сошлись. Что смогли, сделали, и даже в концовке пытались отыграться.

Но когда два с половиной месяца без побед, это совсем иной оборот. Даже как считать. С учетом того, что «Арсенал» не выигрывал с сентября, а следующий календарный матч в марте, так и вообще серия без побед окажется минимум полгода. Поэтому резонный вопрос – что же дальше? Какой вообще вектор развития «Арсенала», ведь результаты – лишь видимая часть айсберга. Какие-то процессы, скрытые от посторонних, внутри клуба все равно происходят. Скажем, что обещают, работая со спонсорами? То, что команда будет играть как придется? Вряд ли же.

Александр Сторожук по факту каждый сезон в «Арсенале» решает задачу. Первые полгода вообще провалил. То, что команда в тот год не вылетела, помогло, пожалуй, лишь то, что чемпионат быстро закончился, и хватило очкового запаса, сделанного осенью его предшественником.

В прошлом сезоне мы увидели два «Арсенала» – один блистал осенью, другой мучился по весне. В этом чемпионате время уплотнилось, и два «Арсенала» мы увидели уже в течение четырех месяцев. Один радовал на старте, другой от игры к игре сдувался осенью. Но ведь если так пойдет и дальше, весной точно придется решать задачу сохранения прописки в первой лиге. Какие у нас сейчас причины думать иначе?

Ну ладно, в чемпионате задачи нет. А где она есть? На кубковую игру в Орехове-Зуеве «Арсенал» выставляет резервный состав, показывая, что это не главный для него турнир. То есть в Кубке тоже задачи нет. И в чемпионате нет. Очень удобно. Тогда планы на будущее какие? Взять на полгода в аренду нападающего из «Краснодара», который сейчас не попадает в состав? Зачем? Довести его до основного состава «Краснодара», а потом опять начать искать замену и возвращать Минаева? Это не развитие, а латание дыр.

Мы в Туле хорошо помним, что такое нет задачи. Задачи не было у команды Аленичева. Она никогда и не озвучивалась. Но сначала этот «Арсенал» обошел обеспеченный по меркам второго дивизиона выше крыши воронежский «Факел», а потом за год вышел в Премьер-лигу. Не имея ни задачи, ни финансирования под нее. Была игровая идея, коллектив, а тренер не искал оправданий, когда что-то шло не так. Даже когда для спасения в Премьер-лиге ему наскребли денег только на легендарного румынского форварда Костю, не к ночи будь помянутого, мы жалоб на то, как все плохо, не слышали.

Это вовсе не значит, что надо сейчас одного тренера уволить, а другого взять. Во-первых, для этого надо этого сменщика иметь на примете. Но если сейчас говорят, что «Арсеналу» нужна перегрузка, то это должно касаться не только футболистов – одних неправильных отчислить, других, получше, взять.

Перезагрузка, прежде всего в отношении клуба, отношения к делу, болельщиков должна быть у всех, кто имеет к «Арсеналу» отношение.