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Под Тулой нарушитель ПДД обогнал через сплошную на «зебре», попал на видео очевидца и получил штраф

Под Тулой нарушитель ПДД обогнал через сплошную на «зебре», попал на видео очевидца и получил штраф

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с Госавтоинспекцией.

Сотрудники щекинской Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «Под Тулой нарушитель ПДД обогнал через сплошную и на „зебре“». Нарушитель установлен.

«6 октября на 36 км автодороги Тула — Щекино в Щекинском районе Тульской области водитель автомобиля Volkswagen Passat осуществил выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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