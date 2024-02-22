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«Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков в Москву на матч против «Черноморца»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков в Москву на матч против «Черноморца»

Рассказываем, как записаться.

«Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков на матч против «Черноморца». Напомним, игра пройдет 3 марта в Москве в «Сапсан Арене». Начало в 16.30.

Как сообщает пресс-служба клуба, тульские болельщики смогут бесплатно посетить эту игру. Клуб организует трансфер до стадиона и обратно, а также входные билеты. Чтобы записаться на выезд, необходимо с паспортом и абонементом прийти в клубный магазин (проспект Ленина, 87). Владельцы абонементов могут записаться в период с 23 по 25 февраля. Все желающие — с 26 по 27 февраля. Магазин работает с 11.00 до 20.00.

Отъезд автобусов в день матча с Центрального стадиона. О времени отправления клуб сообщит дополнительно. Если вы планируете поездку на личном транспорте, то билет на игру можно получить в «Сапсан Арене» у специалиста по работе с болельщиками Михаила Максимова, тел. +7 905 118-09-09.

Отметим, что матч должен был состояться в Туле, но из-за состояния газона на Центральном стадионе игру перенесли в Москву. Подробнее — по ссылке.

Сюжет: Арсенал
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