«Арсенал» и капитан: рассказываем, почему клуб и Ткачев не договорились о контракте 

Фото Артема Жильцова, Алексея Пирязева.

Пару дней назад мы писали о том, что «Арсенал» не продлил контракт с 36-летним капитаном команды Сергеем Ткачевым. Полузащитник не вызван на предсезонные сборы и в качестве свободного агента ищет себе новый клуб.

Болельщики «Арсенала» с негодованием восприняли данную новость: в комментариях люди призывали клуб одуматься и дать возможность футболисту сыграть хотя бы еще один матч:

— Сергей — лучший! Один из немногих, кто реально бился за команду! Легенда клуба! И так с ним поступить! Подпишите его хотя бы на один матч, чтобы побить рекорд по играм, сыгранным за «Арсенал» в чемпионатах России.

Напомним, в прошлом сезоне Сергей Ткачев повторил достижение защитника Алексея Селезова, выступавшего в «Арсенале» в 1995-1999, 2001-2003 и 2005–2006 годах. Заключительный матч сезона против калининградской «Балтики» стал для полузащитника 203-м в составе туляков.

При этом нельзя не отметить, что Ткачев не раз имел возможность побить рекорд Селезова. Достаточно вспомнить выезд в Хабаровск, где «Арсенал» проиграл со счётом 0:6. На игру против СКА отказались лететь сразу шесть опытных футболистов, среди которых был и Ткачев. Вот что писал по этому поводу тогда журналист Сергей Гусев в традиционном послематчевом обзоре:

«В Хабаровск не полетели Кирилл Панченко, Антон Коченков, Сергей Ткачев, Евгений Луценко и даже наше многомиллионное проклятие Деспотович. Интересный списочек, очень интересный. Даже за вычетом Деспота, на которого и правда не стоило тратить деньги на билет до родины пятитысячной купюры. Приглядимся к этому списку внимательнее.

Антон Коченков — капитанил в этом году несколько матчей. Причем капитанскую повязку ему с первого весеннего матча доверил нынешний главный тренер Александр Сторожук.

Кирилл Панченко — также был капитаном «Арсенала».

Сергей Ткачев — перенимал капитанскую повязку, когда меняли Луценко.

Евгений Луценко стал капитаном «Арсенала» уже с давних времен.

Что значит капитан? В спортивной команде — это лидер, тот, кто влияет на коллег по команде, когда они на поле или когда вне его. А лучше — и там и там. Рассуждая возвышенным тоном — человек, который последним покидает тонущий корабль. Тула же — родина командира бессмертного «Варяга» Всеволода Руднева, представителя того поколения, когда капитаны предпочитали умереть, но не сдаться. Прошло 120 лет, и капитаны измельчали, они предпочитают даже не тратить время на перелет в Хабаровск».

Также можно упомянуть и трансфер Ткачева в столичную «Родину». Тогда капитан решил бросить себе новый вызов, но приключение закончилось даже не начавшись. Полузащитник успел провести за «Родину» всего 4 игры, после чего попросился обратно в «Арсенал».

— Ситуация в команде тогда была не очень стабильная: на контрактах было буквально 10-12 человек. Решались вопросы с финансированием, лицензией и так далее. А капитан, вместо того чтобы действительно показать, что он легенда, которая в трудную минуту поддержит команду, уходит в стан оппонентов. А условия по заработной плате там значительно отличались от тульских: в «Арсенале» Ткачев получал 500 000 рублей в месяц, он был самым высокооплачиваемым игроком. «Родина» даже близко к этим цифрам не подбиралась. Плюс Сергей просто не проходил в состав.

Поэтому он обратился к Сторожуку — у них же один агент, — и «Арсенал» принял его обратно с распростертыми объятиями, — сообщает наш источник.

По информации Myslo, этой зимой Ткачев и вовсе собирался заканчивать игровую карьеру. После очередных сборов футболист заявил главному тренеру и руководству, что устал и хочет повесить бутсы на гвоздь. Однако руководство клуба убедило Сергея не кипятиться и помочь команде до конца сезона, после чего расстаться на мажорной ноте.

— Надо рассуждать рационально: игрок немолодой, подверженный травмам. В европейском футболе, допустим, люди чувствуют, что не тянут, и уходят из клуба. Даже такие легенды, как Томас Мюллер из «Баварии» или Антон Шунин из «Динамо». Чем здесь отличается ситуация? Если отбросить в сторону эмоции, то ситуация с непродлением контракта выглядит вполне логичной. Видно же, что возраст берет свое, физические кондиции уже не те и Сергея хватает минут на 30-40, — размышляют нейтрально настроенные фанаты.

Напомним, старт нового сезона Первой лиги предварительно обозначен на 19 июля. «Арсенал» проводит подготовку к турниру под руководством нового тренера Дмитрия Гунько.