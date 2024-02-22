В Белёве влюбленные чуть не убили двух человек ради колонки: суд огласил приговор

Суворовский районный суд огласил приговор в отношении 33-летней Елены М. и 37-летнего Олега Д. Они обвинялись в покушении на убийство и разбое.

Судом установлено, что 27 августа Олег и Елена прогуливались в Белеве на улице Рабочей. Там они заметили двух парней, которые сидели на скамейке и слушали музыку из портативной колонки. Елена заявила возлюбленному, что мечтает о такой же колонке, и предложила отобрать её.

Парочка, вооруженная ножами, подкралась к парням со спины и напала на них. Один потерпевший, получив ножевое, сумел вырваться и убежать. А вот второму парню досталось больше: у него не только отобрали колонку, но и жестоко избили. Жизнь потерпевших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Приговором суда Елене М. назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима, а Олегу Д. — в виде 11 лет колонии строгого режима.