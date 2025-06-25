  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Состав тульского «Арсенала» пополнил 24-летний Никита Кармаев - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Состав тульского «Арсенала» пополнил 24-летний Никита Кармаев
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Состав тульского «Арсенала» пополнил 24-летний Никита Кармаев

Ранее защитник выступал за «Ахмат», «Кубань», «Ротор» и «Чайку».

«Арсенал» подписал контракт с 24-летним защитником Никитой Кармаевым — воспитанником академии «Краснодар». Свой первый профессиональный контракт футболист подписал в 2018 году с «Ахматом», где несколько сезонов выступал за дубль.

В 2020 году дебютировал за главную команду в матче с «Уралом». Всего на счету Никиты 6 игр в Премьер-лиге и Кубке России. Кроме того, в послужном списке Кармаева матчи за «Кубань» и «Ротор», а также выступление за молодежную сборную России.

Последние два сезона Никита выступал за «Чайку». В составе команды из Песчанокопского он провел 64 матча и забил 1 мяч. Напомним, сегодня стало известно, что ворота туляков в новом сезоне будет защищать Александр Мелихов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
25 июня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
ПФК Арсеналновый игрок Арсеналатульский футболтульский Арсенал
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без света 26 июня
Какие дома Тулы останутся без света 26 июня
«Руси великое начало»: тульские археологи показали находки, сделанные на месте Судбищенской битвы
«Руси великое начало»: тульские археологи показали находки, сделанные на месте Судбищенской битвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.