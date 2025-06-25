Состав тульского «Арсенала» пополнил 24-летний Никита Кармаев

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

«Арсенал» подписал контракт с 24-летним защитником Никитой Кармаевым — воспитанником академии «Краснодар». Свой первый профессиональный контракт футболист подписал в 2018 году с «Ахматом», где несколько сезонов выступал за дубль.

В 2020 году дебютировал за главную команду в матче с «Уралом». Всего на счету Никиты 6 игр в Премьер-лиге и Кубке России. Кроме того, в послужном списке Кармаева матчи за «Кубань» и «Ротор», а также выступление за молодежную сборную России.

Последние два сезона Никита выступал за «Чайку». В составе команды из Песчанокопского он провел 64 матча и забил 1 мяч. Напомним, сегодня стало известно, что ворота туляков в новом сезоне будет защищать Александр Мелихов.