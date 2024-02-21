Гендиректор «Арсенала» о переносе матча: «Пожертвовали одной игрой, чтобы сохранить газон»

ПФК «Арсенал» подтвердил информацию о переносе матча «Арсенал» — «Черноморец» в Москву. В пресс-службе клуба заявили, что после консультаций с главным агрономом клуба, специалистами ФНЛ и главным тренером команды было принято взвешенное решение о переносе матча на резервное поле.

При проведении игры 3 марта в Туле возникает огромный риск, что слабая корневая система будет разрушена и поле не сможет восстановиться. При этом следующий домашний матч, который запланирован на 18 марта, команда рассчитывает провести в Туле. За оставшийся до этого времени срок агрономы приложат все усилия, чтобы корневая система должным образом укрепилась и сформировался качественный травостой.

«Впереди у нас важные матчи. И чтобы „Арсенал“ смог показать качественный футбол, необходимо соответствующее поле. К сожалению, погода внесла свои неприятные коррективы. Наш стадион будет полностью готов к проведению матча 3 марта, но существует риск, что после этого поединка поле будет „убито“.

Именно поэтому вместе со специалистами Лиги и тренерским штабом мы приняли тяжелое, но единственно правильное решение — пожертвовать одной домашней игрой ради того, чтобы сохранить газон», — сказал генеральный директор ПФК «Арсенал» Александр Зотов.

Кроме этого, клуб извинился перед болельщиками:

— Уважаемые болельщики, клуб приносит свои извинения за доставленные неудобства. Для комфорта болельщиков клуб организует бесплатные автобусы до «Сапсан Арены» и обратно. Также владельцы клубных карт получат в следующем сезоне дополнительную скидку в размере 5% на покупку новых абонементов.