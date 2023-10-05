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Юрий Наваренко из «Академии Михайлова» выбран главным тренером Запада на Кубке Вызова-2023
Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Юрий Наваренко из «Академии Михайлова» выбран главным тренером Запада на Кубке Вызова-2023

Лига определила специалистов на основе выступлений их команд в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Молодёжная хоккейная лига объявила тренерский состав сборной Западной конференции на матч за Кубок Вызова, который состоится в Туле 3 декабря 2023 года.

Главным тренером команды Запада выбран Юрий Наваренко («Академия Михайлова»), помогать ему будут Егор Башкатов («Алмаз») и Андрей Михалёв («Динамо-Шинник»).

Лига выбрала специалистов на основе выступлений их команд в сезонах 2022/2023 и 2023/2024. Тренерский штаб определит лучших хоккеистов конференции, которые 3 декабря попытаются одержать первую с 2019 года победу для Запада.

Юрий Наваренко возглавляет «Академию Михайлова» с июля 2022 года. В сезоне 2022/2023 впервые вывел команду в плей-офф. Благодаря этому «Академия Михайлова» перешла в «Золотой» дивизион и возглавляет его в сезоне 2023/24. Туляки набрали очки во всех десяти матчах регулярного чемпионата. До «Академии Михайлова» Наваренко работал в системе «Крыльев Советов», где его воспитанниками стали будущий защитник «Спартака» Даниил Иванов и лучший снайпер МХЛ сезона 2022/2023 Александр Морозов.

Юрий Наваренко, главный тренер «Академии Михайлова»:

— Жду от Кубка Вызова праздника молодёжного хоккея, ярких эмоций участников и победы команды Запада! Уверен, что наш тренерский штаб найдет взаимопонимание и общее видение игры. Я очень рад, что встреча пройдет именно в Туле. Хоккей в области развивается семимильными шагами, и мне очень приятно, что тульские болельщики увидят воочию этот праздник. Для местных мальчишек из «Академии имени Б. П. Михайлова» это событие даст новый толчок в их хоккейном развитии. Атмосфера на матче будет просто шикарной, я в этом уверен!

Кубок Вызова Молодёжной хоккейной лиги впервые пройдёт в Туле 3 декабря 2023 года в рамках Фонбет Недели звезд хоккея. 2 декабря состоится матч Звёзд Женской хоккейной лиги.

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