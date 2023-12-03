Снеговик, рекордные голы, концерт IOWA: как в Туле прошел матч звезд Женской хоккейной лиги

Фото Максима Котенева.

Болельщиков ожидало множество самых разных событий — от концерта группы IOWA до всевозможных мастер-классов, конкурсов, выступлений кавер-групп и танцоров. Ну и, конечно, главным блюдом дня стал увлекательный хоккейный спектакль, который выдали сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги.

Матч лучших игроков Женской хоккейной лиги Тула принимала у себя

впервые. Причем, оказался он по-настоящему звездным. Среди участников

были, например, лучший бомбардир в истории ЖХЛ Анна Шохина, самый

ценный игрок прошлого Матча Звезд Александра Нестерова, одна из

рекордсменок Лиги Ольга Сосина. В сборных широко были представлены

чемпионский состав уфимской «Агидели» и главного ее конкурента в

нынешнем сезоне нижегородского «Торпедо».

К тому же, как выяснилось, матчи сборных Востока и Запада давно уже носят отнюдь не товарищеский характер. В Туле они встречались уже в шестой раз, и до этого матча преимущество в одну победу было у сборной Запада. Восток очень хотел реванша.

Встречали гостей на самом высоком уровне. Перед матчем к участникам

обратился заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров,

который поздравил участников и зрителей с прошедшим накануне

Всероссийским днем хоккея.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов отметил, что

Тула по праву проводит два титульных мероприятия лиги — матчи сборных

Женской хоккейной лиги и МХЛ. Это, по его словам, связано с развитием и

популяризацией хоккея в регионе.

— Хочу поблагодарить правительство Тульской области и лично Алексея Геннадьевича Дюмина за вклад в развитие нашей любимой игры. Также хотелось бы поблагодарить группу компаний «Полипласт» за активное участие в организации и проведении мероприятий.

В свою очередь генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск»,

президент федерации хоккея Тульской области Александр Ковалев сказал о

том, что для тульского хоккея это исторический момент, ведь хоккейный

праздник Всероссийского масштаба проходит здесь впервые. «Тулу теперь

можно поставить в один ряд с Санкт-Петербургом, Омском, Новосибирском

и другими городами, где хоккей уже стал визитной карточкой, брендом».

Праздник и правда оказался праздником. В Тулу приехали не только лучшие

игроки лиги, но и лучшие маскоты — талисманы хоккейных команд из

Ярославля, Новосибирска, популярных московских команд.

Самый необычный талисман приехал из Новосибирска — задиристый Снеговик. Само собой были конь и гладиатор, представлявшие понятно кого, и тульский Мастер. Ибо в Туле, конечно, все мастера. Зрители с радостью отбивали талисманам петюни, фоткались с ними, а то и сами маскоты выхватывали из рук зрителей, сидящих на трибунах, телефоны,

чтобы снять происходящее на хоккейной площадке с близкого расстояния.

Телефоны, конечно, возвращали. Маскоты — они все-таки друзья

болельщиков.

В перерывах матча проходили различные конкурсы. Например, конкурс на

лучшее исполнение буллита. Но тульских зрителей, конечно, особенно

порадовал конкурс на самое скоростное прохождение круга на ледовой

площадке. По два лучших игрока из каждой сборной, разумеется, с

клюшками в руке, должны были сделать круг вдоль бортиков. Причем, чтобы

не было искуса срезать дистанцию, по углам площадки стояли буйки,

которые нужно было объехать. Круги делали по очереди, на время.

Тулячка Анна Лопухова стартовала второй, это не самая лучшая позиция.

Ведь двое соперниц еще имели шанс ее обойти. В итоге же именно Тульская

ракета оказалась самой скоростной. Круг Анна Лопухова прошла меньше чем за семнадцать секунд. По окончании матча ей был вручен за это специальный приз.

Впрочем, этот день в Туле вообще оказался богат на рекорды. Так, шайба,

забитая в игре Марией Полозковой, оказалась самым молодым голом в

истории противостояния Востока и Запада. Марии — всего пятнадцать лет. Но она уже блистает в матчах ЖХЛ. В составе команды из Подмосковья «7.62» она сейчас лучший бомбардир команды. Свое первое включение в состав звезд лиги Мария отметила и забитой шайбой.

Сам же матч вышел упорным. И если поначалу казалось, что сборная Запада

легко одержит победу, то в третьем периоде ситуация резко поменялась.

Сборная Востока не только сравняла счет, но и вышла вперед. Свое

преимущество она удержала до самой финальной сирены.

5:4 — победа Востока, и это еще один рекорд. Никогда прежде матч звезд не

бывал таким результативным — девять забитых шайб в одном матче.

Сохранилась и еще одна традиция — номинальные хозяева площадки еще

никогда не выигрывали. Поскольку матч проходил в Туле, формально

хозяевами можно было считать сборную Запада. Однако тенденция есть

тенденция, родные стены не помогли.

Самым ценным игроком матча была признана Ольга Сосина, которая набрала четыре очка (два гола и две голевые передачи). Она же сейчас возглавляет единолично и список лучших бомбардиров в истории всех матчей звезд ЖХЛ. У Ольги четыре забитых шайбы и четыре голевые передачи.

В составе Запада организаторы лучшей назвали вратаря Валерию Тараканову — она отразила 23 броска в первой половине матча.