Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова посетило более 6000 болельщиков

Фото Максима Котенева

2 декабря в Ледовом дворце Тулы прошел Матч Звезд Женской хоккейной лиги. А 3 декабря тульские болельщики воочию увидели Кубок Вызова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, президент клуба «Легенды Хоккея» Александр Якушев, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

— Тула впервые принимает Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги! Я рад приветствовать сильнейших хоккеистов нашей страны в оружейной столице. Этот большой спортивный праздник в очередной раз доказывает, что хоккей состоялся и отлично зарекомендовал себя на Тульской земле, — сказал Сергей Егоров.

Александр Якушев отметил, что в Туле любят хоккей — это заслуга правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта.

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Александр Гуськов отметил, что Кубок Вызова — важнейший момент в профессиональной карьере игроков. Он поблагодарил губернатора, правительство Тульской области и группу компаний «Полипласт» за вклад в организацию в этот большой праздник спорта.

За два дня матчи посетили порядка 6 тысяч жителей и гостей региона.

По итогам Кубка Вызова были выбраны четыре игрока, которые направятся в Санкт-Петербург на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023: