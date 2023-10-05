Тульские волонтеры спасают покалеченную енотовидную собаку

Фото: https://vk.com/taretaretare.

Туляки спасают раненую енотовидную собаку. Об этом рассказала тульская зоозащитница Табрис Янгчен.

— Вчера по дороге из Суворова в Тулу Евгения Игнатьева обнаружила на трассе двух сбитых енотовидных собак. Одна собака была мертва, вторую Евгения забрала с дороги и передала нам.

Это молодое животное, состояние тяжёлое. Не ест, не встаёт на лапы. Перспективы будут ясны сегодня вечером, когда сделаем рентген и сдадим анализы, — написала волонтер.

Она отметила, что в выводке енотовидных собак бывает более десяти щенков, но мало кто переживает первую зиму. Осенью молодые животные начинают осваивать новые территории, в поисках пищи выходят к населённым пунктам, где могут пострадать от обычных собак, попасть под машины, а ещё они являются объектами охоты.

— Недавно было сообщение о сбитой енотовидке в соседней Орловской области. Енотовидная собака внешне похожа на енота-полоскуна, но относится к семейству псовых. Раньше енотовидки водились только на Дальнем Востоке нашей страны. В середине прошлого века они были специально расселены и прижились во многих областях, — добавила волонтер.

Табрис уточнила, что эти животные хорошо приручаются, если рождаются в неволе или попадают к человеку в возрасте щенка. Ведут себя как обычные собаки, чистоплотны.

— Енотовидная собака — частый переносчик бешенства. Если вы нашли пострадавшее дикое животное, будьте осторожны, не трогайте его голыми руками и обратитесь к специалистам, — посоветовала зоозащитница тулякам.