В Туле впервые состоится матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ

Фото Алексея Пирязева

Тула впервые примет матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ. Игры состоятся 2 и 3 декабря соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

В наш город приедут лучшие хоккеистки России, среди которых многократные участницы Олимпийских игр и призёры чемпионатов мира.

Кубок Вызова — матч, в котором лучшие молодые игроки выкладываются на максимум, чтобы принести победу своей конференции. Девять матчей из 12 завершились с разницей в одну-две шайбы. Счёт в противостоянии — 8:4 в пользу Запада, но два последних Кубка Вызова (2020, 2022) остались за Востоком.

Игры пройдут в Ледовом дворце Тулы.