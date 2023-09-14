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В Туле впервые состоится матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ
Фото Алексея Пирязева

В Туле впервые состоится матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ

В декабре нас ждет большой спортивный праздник!

Тула впервые примет матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ. Игры состоятся 2 и 3 декабря соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

В наш город приедут лучшие хоккеистки России, среди которых многократные участницы Олимпийских игр и призёры чемпионатов мира.

Кубок Вызова — матч, в котором лучшие молодые игроки выкладываются на максимум, чтобы принести победу своей конференции. Девять матчей из 12 завершились с разницей в одну-две шайбы. Счёт в противостоянии — 8:4 в пользу Запада, но два последних Кубка Вызова (2020, 2022) остались за Востоком.

Игры пройдут в Ледовом дворце Тулы.

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сегодня, в 16:58 0
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