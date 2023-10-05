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«100 мест, где поесть»: ведущий Александр Белькович снял в Туле выпуск нового тревел-шоу
Фото пресс-службы телеканала СТС.

«100 мест, где поесть»: ведущий Александр Белькович снял в Туле выпуск нового тревел-шоу

Известный шоумен и ресторатор выяснил, как готовят настоящие тульские пряники и чем белёвская пастила отличается от коломенской.

7 октября в 10.00 на СТС выходит новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть», в котором ведущий, ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович отправится в автопутешествие по трассе М-4 в южном направлении от Москвы.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом выпуске ведущий проложил гастрономический маршрут по старым российским городам и посетил Тулу, Елец и Липецк.

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Так, в Туле он выяснил, как готовят настоящие тульские пряники и чем белевская пастила отличается от коломенской, попробовал квас из крапивы и любимое лакомство Льва Толстого — анковский пирог. Также Александр нашёл необычный раклет-бар, где всё готовят из сыра, и мясной ресторан, в котором стейки стоят в два раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. 

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В новом сезоне ресторатор продолжает составлять гастрономическую карту страны и искать атмосферные заведения, места для ночлега и небанальные достопримечательности. Каждую субботу он делится со зрителями своими находками — уникальными маршрутами и местными деликатесами.

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