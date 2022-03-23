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Полузащитник Зурико Давиташвили покинул тульский «Арсенал»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Полузащитник Зурико Давиташвили покинул тульский «Арсенал»

Он продолжит футбольную карьеру у себя на родине в Грузии.

20-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили перешёл из тульского «Арсенала» в батумское «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службе сборной Грузии по футболу, куда Давиташвили был недавно вызван.

В Российской Премьер-Лиге Зурико Давиташвили дебютировал в 2019 году – за казанский «Рубин» он сыграл 28 матчей и забил два гола. Прошлый сезон футболист играл в волгоградском «Роторе» на правах аренды, а в июле 2021 года подписал соглашение с тульским «Арсеналом».

 

«Арсенал» покинул полузащитник Зурико Давиташвили. Об этом сообщает пресс-служба сборной Грузии. Игрок продолжит карьеру в «Динамо» Батуми.

20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе». Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (семь матчей).

Тульский «Арсенал» с 20 очками располагается на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39). «Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4644207-zuriko-davitashvili-pokinul-arsenal.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=copypaste

 

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