Фото из архива MySlo
В Тульской области посетитель бара пытался поднять мужчину с пола и обокрал его
Нетрезвый потерпевший лишился золотой печатки и обратился в полицию.
Ефремовские полицейские раскрыли кражу золотого перстня-печатки у 54-летнего местного жителя. Он пришёл в дежурную часть после бурного вечера, проведенного в баре на ул. Горького.
Протрезвев, потерпевший обнаружил отсутствие перстня на пальце. Сыщики выяснили, что накануне мужчина сильно перебрал – когда другие посетители пытались поднять его с пола, один из них стащил украшение.
Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 26-летний ефремовец. Его задержали и допросили, а похищенную драгоценность вернули законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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