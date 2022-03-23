В Тульской области посетитель бара пытался поднять мужчину с пола и обокрал его

Фото из архива MySlo

Ефремовские полицейские раскрыли кражу золотого перстня-печатки у 54-летнего местного жителя. Он пришёл в дежурную часть после бурного вечера, проведенного в баре на ул. Горького.

Протрезвев, потерпевший обнаружил отсутствие перстня на пальце. Сыщики выяснили, что накануне мужчина сильно перебрал – когда другие посетители пытались поднять его с пола, один из них стащил украшение.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 26-летний ефремовец. Его задержали и допросили, а похищенную драгоценность вернули законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.