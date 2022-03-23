новости
новости
Регистрация
В Тульской области посетитель бара пытался поднять мужчину с пола и обокрал его
Фото из архива MySlo

В Тульской области посетитель бара пытался поднять мужчину с пола и обокрал его

Нетрезвый потерпевший лишился золотой печатки и обратился в полицию.

Ефремовские полицейские раскрыли кражу золотого перстня-печатки у 54-летнего местного жителя. Он пришёл в дежурную часть после бурного вечера, проведенного в баре на ул. Горького.

Протрезвев, потерпевший обнаружил отсутствие перстня на пальце. Сыщики выяснили, что накануне мужчина сильно перебрал – когда другие посетители пытались поднять его с пола, один из них стащил украшение.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 26-летний ефремовец. Его задержали и допросили, а похищенную драгоценность вернули законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:52 +3
Другие статьи по темам
Событие
кражапреступлениеУМВД России по Тульской областиполициябар
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают в развлекательный парк роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают в развлекательный парк роботов и технологий «Сфера будущего»
Полузащитник Зурико Давиташвили покинул тульский «Арсенал»
Полузащитник Зурико Давиташвили покинул тульский «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.