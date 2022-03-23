В Ефремове пожарные спасли замерзавшего в снегу мужчину со сломанной ногой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пострадавший был пьян и ночью сбился с пути. Его доставили в больницу.

В Ефремове сотрудники МЧС под руководством начальника местного пожарно-спасательного гарнизона лейтенанта Сергея Родионова провели поисковую операцию. Ночью в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина – он успел сообщить, что потерялся и связь оборвалась.

В пожарно-спасательной части № 29 Сергей Родионов создал резервную смену дежурного караула, которая выдвинулась в район поселка Гремучий – сотрудникам МЧС удалось выяснить, что именно там находился телефон.

Спустя некоторое время спасатели нашли 37-летнего мужчину со сломанной ногой – он был пьян, но смог рассказать, что сбился с железнодорожных путей, пытался дойти до дома через поле, но упал в овраг. Сломав ногу, пострадавший прополз порядка 400 метров и начал замерзать. Он смог набрать 112, но телефон почти сразу разрядился.

Когда спасатели прибыли на место, мужчина был в критическом состоянии. При помощи подручных средств, боевой одежды пожарного и ремней сотрудники МЧС соорудили импровизированные носилки и около километра несли пострадавшего к машине. Затем его доставили в больницу и передали медикам.