Фото пресс-службы «Арсенала».
Матч «Крылья Советов» – «Арсенал» рассудит Павел Шадыханов
Игра пройдет 6 марта в 14.00 в Самаре.
Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» рассудит рефери Павел Шадыханов. Его ассистенты — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Антон Анопа. VAR — Виталий Мешков; AVAR — Денис Березнов.
Напомним, игра состоится 6 марта в 14.00 в Самаре.
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