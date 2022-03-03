Матч «Крылья Советов» – «Арсенал» рассудит Павел Шадыханов

Фото пресс-службы «Арсенала».

Игра пройдет 6 марта в 14.00 в Самаре.

Напомним, игра состоится 6 марта в 14.00 в Самаре.

Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» рассудит рефери Павел Шадыханов. Его ассистенты — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Антон Анопа. VAR — Виталий Мешков; AVAR — Денис Березнов.

26 февраля, в 18:24,

26 февраля, в 18:24, 61 4656 -1

27 февраля, в 11:25,

27 февраля, в 11:25, 24 2027 0

вчера, в 13:19,

вчера, в 13:19, 5 1050 -1

сегодня, в 09:00,

сегодня, в 09:00, 11 705 3

Все новости сюжета