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Матч «Крылья Советов» – «Арсенал» рассудит Павел Шадыханов
Фото пресс-службы «Арсенала».

Матч «Крылья Советов» – «Арсенал» рассудит Павел Шадыханов

Игра пройдет 6 марта в 14.00 в Самаре.

Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» рассудит рефери Павел Шадыханов. Его ассистенты — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Антон Анопа. VAR — Виталий Мешков; AVAR — Денис Березнов.

Напомним, игра состоится 6 марта в 14.00 в Самаре.

Сюжет: Арсенал
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