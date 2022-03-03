Мошенники предлагают тулякам сберечь свои деньги после отключения банков от SWIFT

Фото pixabay.com

Аферисты снова используют последние новости в своих целях. Теперь они рассказывают своим потенциальным жертвам о том, что скоро туляки потеряют деньги на своих счетах из-за отключения банков от международной системы межбанковских сообщений SWIFT (СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их на специальный «безопасный счет».

В действительности деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей, рассказали в Тульском отделении ГУ Банка России по ЦФО.

SWIFT — это просто финансовый мессенджер для общения между банками. В России действует его аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже используют российские банки.

Даже если банки отключат от SWIFT, у них могут возникнуть неудобства только при проведении международных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны.

Если вы получили звонок или сообщение о том, что ваши деньги под угрозой, будьте уверены, вам звонят мошенники.

Запомните: никаких защищенных или резервных счетов не существует. Положите трубку и перезвоните на горячую линию банка (номер указан на официальном сайте банка и оборотной стороне карты) и задайте все вопросы, сообщили в пресс-службе Банка России.