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Мошенники предлагают тулякам сберечь свои деньги после отключения банков от SWIFT
Фото pixabay.com

Мошенники предлагают тулякам сберечь свои деньги после отключения банков от SWIFT

Схема обмана старая, повод новый.

Аферисты снова используют последние новости в своих целях. Теперь они рассказывают своим потенциальным жертвам о том, что скоро туляки потеряют деньги на своих счетах из-за отключения банков от международной системы межбанковских сообщений SWIFT (СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их на специальный «безопасный счет».
 
В действительности деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей, рассказали в Тульском отделении ГУ Банка России по ЦФО.
 
SWIFT — это просто финансовый мессенджер для общения между банками. В России действует его аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже используют российские банки.
 
Даже если банки отключат от SWIFT, у них могут возникнуть неудобства только при проведении международных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны.
 
Если вы получили звонок или сообщение о том, что ваши деньги под угрозой, будьте уверены, вам звонят мошенники.
Запомните: никаких защищенных или резервных счетов не существует. Положите трубку и перезвоните на горячую линию банка (номер указан на официальном сайте банка и оборотной стороне карты) и задайте все вопросы, сообщили в пресс-службе Банка России.
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