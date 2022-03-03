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В Туле представители мобильного оператора продали личные данные абонентов

В Туле представители мобильного оператора продали личные данные абонентов

За нарушение закона мужчины отделались штрафом.

В Туле 22-летний Артём Галицкий и 26-летний Дмитрий Кузовлев признаны виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации.
 
Судом установлено, что обвиняемые трудились специалистами по продажам в одном из филиалов известного мобильного оператора. В начале 2021 года к ним обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило мужчинам заработать. Обвиняемым предлагалось за вознаграждение передать личную информацию абонентов: мобильные номера, расходы на услуги связи, тарифы и паспортные данные.
 
Молодые люди согласились и 21 февраля 2021 года осуществили сделку. Спустя какое-то время они были задержаны правоохранителями.
 
Обвиняемые признали вину и получили наказание в виде штрафа в 150 000 рублей каждому. Кроме этого, в течение двух лет им запрещено занимать должности, связанные с доступом к охраняемой законом компьютерной информации.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:02 +6
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