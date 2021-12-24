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Бывший инспектор тульского департамента охотхозяйства осужден за фальшивые разрешения на отстрел животных
Мужчина признан виновным в нескольких эпизодах служебного подлога.
В Богородицком районе вынесли приговор 66-летнему бывшему инспектору департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.
Собранные Богородицким межрайонным следственным отделом СУ
СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными: мужчина признан виновным в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, из корыстной и иной личной заинтересованности).
По данным следствия, в 2019—2020 годах обвиняемый неоднократно, за денежное вознаграждение и из иной личной заинтересованности выдавал охотникам разрешения на добычу пушных животных в Богородицком районе. Для этого он вносил в официальные документы ложные сведения.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов на срок 3 года.
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