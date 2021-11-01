Фото пресс-службы «Арсенала».
Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Хлусевич подписал контракт со «Спартаком»
За оружейников полузащитник будет выступать до окончания первой части текущего чемпионата России.
Игрок «Арсенала» Даниил Хлусевич перейдет в «Спартак». 20-летний полузащитник подписал контракт с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Хлусевич провел за туляков 43 матча в чемпионате России, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В Кубке России — 6 игр, 1 гол.
По условиям контракта, футболист будет выступать за «Арсенал» до окончания первой части текущего чемпионата России.
Как рассказали в пресс-службе «Спартака», контракт игрока с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
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