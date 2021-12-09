200 км бегом по трассе в экстремальных условиях: два фаната «Арсенала» помчали на матч с ЦСКА в Москву

Фанаты «Арсенала» Сергей Горбачев и Никита Орлов решили необычным способом поддержать любимую команду — отправились в экстремальный марафон до Москвы. Спортсмены побежали на матч с ЦСКА, который состоится 11 декабря.

— Я фанат «Арсенала» [Сергей — фан-директор тульского «Арсенала»], и должен поддерживать команду в любую погоду, в любое время, в любом месте. Фанаты и команда — единое целое. Своим поступком показываю, что фанат всё целиком и полностью отдает команде, хочу получить обратную связь. Жду от «Арсенала» победы в этом матче, — рассказал Сергей Myslo перед тем, как отправился в столицу.

Путь предстоит неблизкий — более 200 километров по трассе. Главным препятствием станет погода: на улице снег, гололед и мороз. На случай каких-то непредвиденных обстоятельств мгновенной страховки у туляков не будет.

— Вообще у нас много бегового опыта. Но в такую погоду столько никогда не бежал, осознанно иду на это. В ночь похолодает до -15! Непонятно, что будет на трассе, что произойдет с организмом.

А со страховкой бегают только слабаки. Чтобы себя прокачать по полной и понять свои возможности, нужно действовать ва-банк.

По пути в городах есть знакомые, которые болеют за «Арсенал». Они отозвались, если что — в экстренной ситуации помогут. Но думаю, этого не потребуется, а если потребуется, не успеют. Уверен, всё будет хорошо! — говорит Сергей.

Никакой особой экипировки у ребят нет — простой спортивный костюм, термобелье, перчатки, шапка. В рюкзаке — сменные комплекты, конфеты, аспирин, цитрамон. По пути планируют забегать на заправки, согреваться и подкрепляться чем-нибудь горячим.

По словам Сергея, команда и руководство клуба знают о беговом подвиге фанатов. И очень их поддерживают.

— Виделись с Мишей Левашовым и Жорой Костадиновым. Через них передал ребятам, что будем целиком и полностью отдаваться, ждем от них обратной связи.

Спортсмены планируют добежать до «ВЭБ-Арены» за двое суток.

Напомним, о Никите и Сергее Myslo писал в конце сентября. Парни пробежали 167 км в горах Кавказа. Ребята поучаствовали в Caucasus Ultra Trail — многодневной круглосуточной беговой гонке. Подробнее читайте по ссылке.