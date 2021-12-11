В Дворянском собрании юным тулякам вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Дворянском собрании министр молодежной политики Алексей Давлетшин и председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев вручили паспорта юным жителям Тульской области. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России».

Главный документ в этот день впервые получили 43 туляка. Алексей Давлетшин отметил, что это событие – одно из самых важных в их жизни и пожелал успехов в достижении целей:

– Сегодня для вас по-настоящему важный день. Вы получили свой первый паспорт гражданина России. Я поздравляю вас и желаю, чтобы вы с первым паспортом объехали все 85 регионов нашей страны. Успехов вам во всех начинаниях, – сказал министр.