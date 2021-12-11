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В Дворянском собрании юным тулякам вручили первые паспорта
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Дворянском собрании юным тулякам вручили первые паспорта

Торжественное мероприятие состоялось в рамках акции «Мы – граждане России».

В Дворянском собрании министр молодежной политики Алексей Давлетшин и председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев вручили паспорта юным жителям Тульской области. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России».

Главный документ в этот день впервые получили 43 туляка. Алексей Давлетшин отметил, что это событие – одно из самых важных в их жизни и пожелал успехов в достижении целей:

– Сегодня для вас по-настоящему важный день. Вы получили свой первый паспорт гражданина России. Я поздравляю вас и желаю, чтобы вы с первым паспортом объехали все 85 регионов нашей страны. Успехов вам во всех начинаниях, – сказал министр.

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Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 1
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 2
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 3
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 4
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 5
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 6
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 7
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 8
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 9
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 10
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 11
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 12
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 13
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 14
Вручение паспортов юным тулякам, Фото: 15
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