Можно было и раньше сказать: бывший тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал, как его «уходили»

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«Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через 5 минут все объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича», — приводит издание Sport24 слова Дмитрия Парфенова.

Дмитрий Парфенов отметил, что руководство «Арсенала» никак не объяснило свое решение. Да и не должно было. О подробностях разговора состоявшегося у руководства клуба Дмитрий Парфенов умолчал.

«Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать», — сказал Парфенов.

В интервью бывший тренер команды поблагодарил, пользуясь случаем, каждого сотрудника клуба за совместную работу. «А то все так быстро произошло, что я даже не успел этого толком сделать» — сказал Парфенов.

Напомним, 3 сентября главным тренером «Арсенала» вновь стал Миодраг Божович. Он подписал контракт на 2 года.