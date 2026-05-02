Пока что статистика на стороне туляков.

4 мая в Туле состоится матч 32-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет волгоградский «Ротор».

Всего команды встречались между собой 8 раз. 3 победы у «Арсенала», 2 — у «Ротора». Еще трижды соперники играли вничью.

В настоящий момент волгоградцы занимают четвертую строчку турнирной таблицы. А вот туляки идут на двенадцатом месте. Накануне матча против «Ротора» в пресс-службе «Арсенала» отметили, что в этом сезоне клубу не грозит вылет:

«В матче против Волгограда нужно сыграть раскованно и попытаться реабилитироваться за неудачный сезон».

В первом круге, напомним, «Арсенал» на выезде одержал победу со счетом 2:1. Забитыми голами у туляков отметились Пенчиков и Брнович.