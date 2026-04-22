«Арсенал» сегодня сыграет с «Челябинском»

Сегодня, 22 апреля, в Туле состоится матч 30-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет «Челябинск».

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2. На голы Урванцева и Левина туляки ответили точными выстрелами Калмыкова и Рейеса.

В настоящий момент «Арсенал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. «Челябинск» идет десятым — команды разделяет всего 3 очка.

Главным арбитром сегодняшней встречи назначен 30-летний Артур Сагдиев из Набережных Челнов. Ему помогут воронежец Алексей Линкин и москвич Алексей Чаплыгин.