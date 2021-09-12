В Узловой ищут 54-летнего мужчину

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 54-летнего Александра Смирнова, который ушёл из дома в воскресенье, 12 сентября и не выходит на связь с близкими. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие. Особые приметы: носит усы. Одежда: чёрная толстовка с капюшоном, чёрная футболка, синие джинсы, серые кроссовки.