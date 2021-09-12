В Узловой ищут 54-летнего мужчину
Александр Смирнов нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 54-летнего Александра Смирнова, который ушёл из дома в воскресенье, 12 сентября и не выходит на связь с близкими. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие. Особые приметы: носит усы. Одежда: чёрная толстовка с капюшоном, чёрная футболка, синие джинсы, серые кроссовки.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 7-905-628-06-88 или 112.
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