Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо»

Главный тренер тульского клуба Дмитрий Гунько подвёл итоги матча с «Торпедо». Он объяснил ничью нехваткой игроков и тем, что к концу матча выдохлись те, кто был на поле с первой минуты.

«Если бы те подходы, которые у нас были, смогли реализовать, тогда матч довели бы до победы. Надо ли было выпускать третьего центрального защитника, из зоны которого мы пропустили гол?

Казалось, при трёх центральных эта ситуация не должна была возникнуть, но она возникла. К сожалению, матч завершился вничью. Но, думаю, что игра команды во втором тайме была активная и агрессивная, не смогли развить то преимущество, которые мы создавали. Не хватило чуть длины скамейки и сил тем, кто тянул эту ношу с первой минуты матча.

Мы детально готовились к матчу, понимали, как будет действовать «Торпедо», нейтрализовали их сильные качества. Сложнее стало, когда пошли замены и игра стала более хаотичная. Хотя в большинстве переходных фаз в центре поля мы сыграли активнее и агрессивнее».

Напомним, сегодня, 12 апреля, «Арсенал» провел выездной матч 28-го тура Первой лиги против московского «Торпедо».