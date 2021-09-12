На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица»

Фото пресс-службы администрации Тулы

12 сентября на Казанской набережной стартовали забеги полумарафона «Оружейная столица».



Соревнования проходят в Туле четвертый раз. В этом году в них принимают участие жители областной столицы и гости из 25 регионов страны. Самому молодому участнику — 4 года, самому старшему — 76 лет.



По словам начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы Михаила Трунова, марафон помогает в развитии спортивного туризма.



В программу полумарафона включены детские забеги на 300 и 600 м, и взрослые — на 5, 10 и 21.1 км. По итогам победители получили медали и памятные подарки.