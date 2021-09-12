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На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица»
Фото пресс-службы администрации Тулы

На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица»

Спортивное мероприятие приурочено ко Дню города-героя Тулы.

12 сентября на Казанской набережной стартовали забеги полумарафона «Оружейная столица».

Соревнования проходят в Туле четвертый раз. В этом году в них принимают участие жители областной столицы и гости из 25 регионов страны. Самому молодому участнику — 4 года, самому старшему — 76 лет.

По словам начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы Михаила Трунова, марафон помогает в развитии спортивного туризма.

В программу полумарафона включены детские забеги на 300 и 600 м, и взрослые — на 5, 10 и 21.1 км. По итогам победители получили медали и памятные подарки.
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На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 1
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 2
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 3
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 4
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 5
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 6
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 7
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 8
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 9
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 10
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 11
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 12
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 13
На Казанской набережной в Туле прошел полумарафон «Оружейная столица», Фото: 14
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