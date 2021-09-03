Фото пресс-службы «Арсенала».
Официально: Божович подписал контракт с «Арсеналом» на два года
Об этом объявил тульский клуб. На этом посту Божович сменил Дмитрия Парфенова.
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала». Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба.
Божович известен в России по работе с рядом клубов. В сезоне-2017/18 он возглавлял оружейников, показав один из лучших результатов в истории тульского футбола — седьмое место в премьер-лиге.
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.
Ранее «Арсенал» возглавлял тренер Дмитрий Парфенов. С ним контракт расторгнут по соглашению сторон. Также тульский клуб покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.
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