Первый матч туляков под руководством Божовича: «Арсенал» и ЦСКА сыграли вничью – 2:2

Фото пресс-служб "Арсенала" и ЦСКА. Видео телеканала "Матч Премьер".

Статистика второго тайма:

Финальный свисток. «Арсенал» и ЦСКА сыграли вничью. Оружейники местами даже очень неплохо смотрелись.

90+3' Ошибся вратарь «Арсенала»: Коченков кулаками выбил мяч на ноги Набабкину, но тот с убойной позиции не попал в створ.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

89' ЦСКА устроил прессинг на ворота «Арсенала», очень не хотят армейцы уезжать с ничьей из Тулы.

88' Дивеев сильно пробил издалека — Коченков переправил мяч на угловой.

84' Новосельцев получил предупреждение — не по правилам остановил Эджуке.

83' Обляков забрасывал мяч в ворота, Коченков справился с ударом.

82' Миодраг Божович выпускает на поле новичка Камболова вместо Костадинова.

78' Суханов на газоне после столкновения с Эджуке. Арсенальцу потребовалась помощь медиков.

76' Замена у московской команды: Яковлев вышел вместо Мухина.

74' ЦСКА забивает гол! 2:2

Гол сотворили три футболиста Чалов — Бистрович — Ахметов. В завершении атаки именно Чалов вколотил мяч в дальний угол ворот Коченкова.

72' Мячом больше по-прежнему владеет ЦСКА — 77% на 23%.

67' Еще одна замена у «Арсенала»: Панченко вышел на поле вместо Маркова.

66' Какой же классный второй тайм, друзья!

66' ГООООООООООООООЛ!!! Новосельцев!!! 2:1

Иван забил гол после подали с углового.

64' Чалов буквально вытолкал Давиташвили с мячом за линию.

62' Очередная желтая — Дивеев свалил Маркова на газон.

60' Замены у обеих команд. У «Арсенала» Давиташвили заменил Кангву, а у ЦСКА Битрович вышел вместо Дзагоева.

59' Чаушич! Забежал в штрафную и прострелил по воротам. Мяч пролетел мимо ворот.

57' Желтая Мухину за грубую игру против Кангвы. Штрафной для «Арсенала». Ткачев закрутил мяч на дальнюю штангу, но армейцы перевели игру от ворот.

57' Никто не смог остановить Эджуке, тот добрался до штрафной и пробил. Коченков потащил мяч.

56' Неплохая атака у армейцев. Диагональная передача Чалова на Облякова, скидка на Зайнутдинова, но тот не дотянулся до мяча.

53' Шикарный удар Маркова головой! Акинфеев вытащил мяч из-под перекладины.

50' Момент у ЦСКА! Эджуке пробил с левой ноги, но попал в штангу!

49' Эджуке обыграл Новосельцева на фланге, но пройти дальше к воротам не сумел — помешали арсенальцы.

46' Второй тайм!

Перед вторым таймом ЦСКА провел замену: Набабкин вышел на поле вместо Кучаева.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

После свистка «горчичник» получил также вратарь Коченков. За эмоциональные разговоры с рефери.

Перерыв.

45+2' Кстати, арбитр показал желтую карточку и Божовичу за излишние эмоции.

45+2' Костадинов получил желтую за фол против Дзагоева. Опасный штрафной для ЦСКА. Вынесли мяч туляки.

45+1' Арсенальцы активизировались в конце тайма. В одной из атак Хлусевич остался в одиночестве у ворот Акинфеева, но пробил очень не точно.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Кангва снова прорвался по флангу, убежал от Кучаева и отправил мяч в штрафную, а там армейцы вынесли его подальше от ворот.

39' Атмосфера на Центральном стадионе потрясающая. Впрочем, как и всегда. Тульские болельщики умеют мощно поддерживать команду.

37' Игра немного успокоилась. Команды сбавили темп, пока без опасных моментов.

34' Дзагоев неудачно разыграл угловой — мяч в полете вышел за пределы поля.

33' Владение мячом — 79% на 21% в пользу армейцев.

31' Замена у ЦСКА: Чалов меняет Заболотного. Кажется, Антон получил травму.

27' Зайнутдинов очень страшно приземлился на газон после столкновения с Сухановым. Хорошо, что всё обошлось. Зрелище то еще. Футболист ЦСКА сильно ударился головой.

24' Кангва ворвался по флангу в штрафную, то тоже оступился в самый неподходящий момент, как ранее Эджуке.

22' Армейцы контролируют мяч, но прорваться к воротам «Арсенала» пока не удается.

18' Игра становится всё интереснее.

18' ГООООООООООООООООЛ!!! Марков! 1:1

Ткачев со штрафного отправил передачу к воротам, армейцы отбились. Следом Чаушич мощно пробил издалека, Акинфеев отбил мяч перед собой, а на добивании оказался Марков.

17' Желтая Кучаеву за фол против Эванса. Теперь штрафной для «Арсенала».

16' По-прежнему в атаке ЦСКА. Скидка Зайнутдинова в штрафную на Заболотного не прошла.

15' Эджуке получил классную передачу от Облякова, но в итоге оступился в штрафной и мяч потерял.

13' Эджуке исполнял стандарт и попал в «стенку».

12' Снова армейцы на половине поля «Арсенала». Костадинов сбил Дзагоева, штрафной для ЦСКА.

10' Хлусевич по флангу пытался прорваться к воротам Акинфеева, но его заблокировали защитники.

5' Вот такое неприятное начало игры.

5' ЦСКА открывает счет в матче! 0:1

После подачи углового Дивеев головой отправил мяч точно в сетку.

3' Армейцы сразу же устроили прессинг на ворота Коченкова. «Арсеналу» сегодня будет ох как непросто.

1' Звучит стартовый свисток. Поехали!

0' Друзья, как думаете, кто победит? Делитесь мнением в комментариях!

0' Составы на матч уже известны.

0' Немного о болельщиках. Фанаты ЦСКА прилетели в Тулу… на воздушном шаре! Очень круто!

0' Как «Арсенал» прибывал на стадион, в фоторепортаже пресс-службы тульского клуба:

0' Кстати. Под руководством Божовича «Арсенал» проигрывал ЦСКА со счетом 0:6. Это поражение — самое крупное для «Арсенала» в истории чемпионатов России на всех уровнях.

0' В чемпионатах России команды встречались между собой 12 раз — четырежды выиграли туляки, 8 раз армейцы. Разница мячей: 10−27.

0' Посмотрим на турнирную таблицу. Оружейники по-прежнему болтаются на последних строчках. Из шести матчей в новом сезоне РПЛ арсенальцы проиграли 4 поединка.

Старт ЦСКА тоже нельзя назвать особо удачным. Команда Алексея Березуцкого трижды проиграла, столько же выиграла. Армейцы занимают 7 строчку турнирной таблицы.

0' Еще немного о трансферах красно-желтых. Состав «Арсенала» пополнил бывший полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. Контракт 31-летнего игрока с туляками подписан до 30 июня 2022 года.

0' В «Арсенал» также вернулся Максим Беляев. Официально игрок пока не рассказал, почему так долго не продлевал контракт с клубом. Но ходили слухи, что Максим просил значительно увеличить ему зарплату. На фоне этого стороны никак не могли договориться.

Тем не менее Беляев в интервью клубной пресс-службе заявил, что скоро всё объяснит болельщикам. Ждем.

0' Перед матчем у «Арсенала» произошли серьезные кадровые перестановки. С тренером Дмитрием Парфеновым руководство клуба расторгло контракт. И неудивительно — результаты команды оставляют желать лучшего.

В стан туляков вернулся хорошо всем знакомый Миодраг Божович. С ним клуб подписал контракт на два года. В сезоне-2017/18 черногорский специалист возглавлял оружейников, показав один из лучших результатов в истории тульского футбола — седьмое место в Премьер-лиге.

Так что к этому матчу приковано особое внимание.

0' Добрый день, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» встречается дома с московским ЦСКА. Игра 7-го тура начнется в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болеем за оружейников вместе с Myslo!