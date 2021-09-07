Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Контракт подписан на год.
Состав тульского «Арсенала» пополнил бывший полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. Контракт 31-летнего игрока с туляками подписан до 30 июня 2022 года.
Полузащитник является воспитанником московского «Локомотива», а футбольную карьеру начинал во Владикавказе. Камболов успел поиграть за «Нефтехимик», «Волгарь», «Нижний Новгород» и «Рубин».
За сборную России полузащитник провел шесть матчей и даже попадал в заявку команды на Кубок конфедераций – 2017.
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