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Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»

Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»

Контракт подписан на год.

Состав тульского «Арсенала» пополнил бывший полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. Контракт 31-летнего игрока с туляками подписан до 30 июня 2022 года.

Полузащитник является воспитанником московского «Локомотива», а футбольную карьеру начинал во Владикавказе. Камболов успел поиграть за «Нефтехимик», «Волгарь», «Нижний Новгород» и «Рубин».

За сборную России полузащитник провел шесть матчей и даже попадал в заявку команды на Кубок конфедераций – 2017.

 

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