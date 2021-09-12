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Тулячка погибла от удара током, принимая душ: проверку проводит следственный комитет
Фото из архива Myslo.

Тулячка погибла от удара током, принимая душ: проверку проводит следственный комитет

Об этом на запрос Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.

В региональном Следственном комитете пояснили, что по факту смерти женщины проводится проверка. О том, как именно тулячка получила смертельный удар, пока официальной информации нет. Все обстоятельства ЧП выясняются.  

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:11 +2
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