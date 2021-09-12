Тулячка погибла от удара током, принимая душ: проверку проводит следственный комитет

Фото из архива Myslo.

Об этом на запрос Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.

В региональном Следственном комитете пояснили, что по факту смерти женщины проводится проверка. О том, как именно тулячка получила смертельный удар, пока официальной информации нет. Все обстоятельства ЧП выясняются.