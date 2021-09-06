Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Максим Беляев вернулся в тульский «Арсенал»
Центральный защитник заключил с клубом новый двухлетний контракт.
Максим Беляев, выступавший за оружейников с 2016 года, прошёл с «Арсеналом» путь от ФНЛ до Лиги Европы и неоднократно вызывался в сборную России.
Проведя в «Арсенале» шесть сезонов, он сыграл более ста официальных матчей. Новое соглашение рассчитано на два года.
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