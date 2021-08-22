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Как ХК «Академия Михайлова» готовится к Кубку губернатора по хоккею: репортаж

Как ХК «Академия Михайлова» готовится к Кубку губернатора по хоккею: репортаж

Myslo побывал на тренировке хоккеистов.

Сегодня, 22 августа, ХК «Академия Михайлова» стартует в Кубке губернатора по хоккею. Напомним, в турнире примут участие восемь сильнейших молодежных команд со всей России.

Матчи группы «А» пройдут в Туле. Соперниками михайловцев станут московские «Крылья Советов», двукратный бронзовый призер МХЛ казанский «Ирбис», самая титулованная команда МХЛ, трехкратный обладатель Кубка мира, серебряный и бронзовый призер лиги и прошлогодний бронзовый призер Кубка губернатора ярославский «Локо».

Игры группы «Б» состоятся в Новомосковске. За выход в плей-офф будут сражаться московский «Спартак» — обладатель Кубка Харламова, нижегородская «Чайка» — обладатель Кубка Харламова, победитель Восточной конференции, «Авто» из Екатеринбурга — серебряный призер МХЛ, «Сибирские Снайперы» из Новосибирска — бронзовый призер МХЛ.

В прошлом году «Академия Михайлова» заняла в турнире второе место, уступив в финале мытищинскому «Атланту». Тульская команда серьезно настроена улучшить свои показатели в Кубке.

Главный тренер команды Игорь Гаврилов рассказал корреспонденту Myslo о задачах на турнир.

Игорь Гаврилов

- Любой спортсмен всегда ставит перед собой максимальные цели. Неважно, Кубок губернатора это, чемпионат мира или Олимпийские игры. Будем стараться добиться высокого результата.

Соперники в этом году подобрались очень сильные. Мало того, что они участники плей-офф, есть и неоднократные победители Кубка Харламова. Все команды достойного уровня.

По словам Игоря Николаевича, этот турнир — часть подготовки к сезону в чемпионате.

Отметим, что Игорь Гаврилов работает в качестве наставника михайловцев первый сезон.

- «Академия Михайлова» — перспективный проект. Мне было очень интересно откликнуться на это предложение. Команда собрана практически с нуля. С прошлого состава осталось шесть человек. За пару месяцев тяжело создать полноценный боеспособный коллектив. Ребята работают, стараются, все с характером. Мы тренерским штабом пытаемся сделать из игроков отдельных личностей.

Даниил Жураков выступает за «Академию Михайлова» второй год.

- В этом году проходил сборы с командой Высшей хоккейной лиги. Теперь готовлюсь с молодежкой к Кубку губернатора. Перед собой ставлю только одну цель — победу в каждом матче. Все хорошие соперники, думаю, болельщикам будет интересно наблюдать за играми.

Кирилл Пукело стал игроком «Академии Михайлова» в этом сезоне. Перешел у тульскую команду из ХК «Бобров» (Воронежская область).

- Сразу влился в коллектив, тренировочный процесс супер. Все заряжены, готовы побеждать. Готовимся в плановом режиме. Тренеры опытные, знают свою работу, подготовят нас и к Кубку губернатора, и к чемпионату. У нас было достаточно много матчей, чтобы сыграться с коллективом.

Хочу в каждой игре приносить как можно больше пользы команде, блокировать броски, забивать, отдавать.

Что касается чемпионата МХЛ, считаю, что нужно попадать в плей-офф. Команда на это способна.

 

Приходите поболеть за тульскую команду! Игры пройдут в Ледовой арене Тулы. Билеты бесплатные. Их можно получить в кассах дворца в день матча.

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Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 1
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 2
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 3
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 4
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 5
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 6
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 7
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 8
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 9
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 10
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 11
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 12
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 13
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 14
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 15
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 16
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 17
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 18
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 19
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 20
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 21
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 22
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 23
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 24
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 25
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 26
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 27
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 28
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 29
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 30
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 31
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 32
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 33
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 34
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 35
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 36
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 37
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 38
Как ХК "Академия Михайлова" готовится к Кубку губернатора, Фото: 39
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Сюжет: Кубок губернатора по хоккею-2021
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