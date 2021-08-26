новости
новости
Регистрация
«Академия Михайлова» проиграла полуфинальный матч Кубка губернатора по хоккею

«Академия Михайлова» проиграла полуфинальный матч Кубка губернатора по хоккею

Наша команда уступила «Спартаку».

«Академия Михайлова» не вышла в финал Кубка губернатора по хоккею. Тульская команда в полуфинальном матче проиграла московскому «Спартаку» со счетом 2:3.

Сегодня, 26 августа, в 15.00 михайловцы сразятся за бронзовые медали с «Авто» из Екатеринбурга. Матч пройдет на ледовой арене Тулы.

Билеты на матчи бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.

 

Сюжет: Кубок губернатора по хоккею-2021
«Академия Михайлова» вышла в полуфинал Кубка губернатора по хоккею
Спорт
«Академия Михайлова» вышла в полуфинал Кубка губернатора по хоккею
вчера, в 09:35, 5 761 0
После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду
Спорт
После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду
24 августа, в 09:04, 76 9527 7
В Ледовом дворце Тулы торжественно открыли Кубок губернатора по хоккею: фоторепортаж
Спорт
В Ледовом дворце Тулы торжественно открыли Кубок губернатора по хоккею: фоторепортаж
22 августа, в 23:22, 67 10192 2
Алексей Дюмин и легендарные хоккеисты открыли Кубок губернатора по хоккею
Спорт
Алексей Дюмин и легендарные хоккеисты открыли Кубок губернатора по хоккею
22 августа, в 19:00, 41 2006 -10
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ХК Академия МихайловахоккейКубок Губернатора по хоккею
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пенсионер пытался украсть 15 мешков пшеницы
В Тульской области пенсионер пытался украсть 15 мешков пшеницы
30 минометных мин найдены в Мясоедово под Алексином
30 минометных мин найдены в Мясоедово под Алексином
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.