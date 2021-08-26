«Академия Михайлова» проиграла полуфинальный матч Кубка губернатора по хоккею

«Академия Михайлова» не вышла в финал Кубка губернатора по хоккею. Тульская команда в полуфинальном матче проиграла московскому «Спартаку» со счетом 2:3.

Сегодня, 26 августа, в 15.00 михайловцы сразятся за бронзовые медали с «Авто» из Екатеринбурга. Матч пройдет на ледовой арене Тулы.