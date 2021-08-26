«Академия Михайлова» проиграла полуфинальный матч Кубка губернатора по хоккею
Наша команда уступила «Спартаку».
«Академия Михайлова» не вышла в финал Кубка губернатора по хоккею. Тульская команда в полуфинальном матче проиграла московскому «Спартаку» со счетом 2:3.
Сегодня, 26 августа, в 15.00 михайловцы сразятся за бронзовые медали с «Авто» из Екатеринбурга. Матч пройдет на ледовой арене Тулы.
Билеты на матчи бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.
вчера, в 09:35, 5 761 0
24 августа, в 09:04, 76 9527 7
22 августа, в 23:22, 67 10192 2
22 августа, в 19:00, 41 2006 -10
Другие статьи по темам
Место