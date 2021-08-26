«Академия Михайлова» взяла бронзу на Кубке губернатора по хоккею
Новомосковские хоккеисты обыграли соперников из Екатеринбурга со счётом 5:2.
В тульском Ледовом дворце завершился один из решающих матчей Кубка губернатора Тульской области по хоккею. В матче за третье место сошлись новомосковская «Академия Михайлова» и клуб «Авто» из Екатеринбурга.
Встреча закончилась в пользу «Академии Михайлова» со счётом 5:2. Шайбы забросили Кирилл Пукело (2), Владислав Рузин, Никита Веренич и Вадим Сивчук. Таким образом, новомосковская команда взяла «бронзу» на этих соревнованиях.
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